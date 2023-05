Im Zuge der Schließung des Klinikstandortes Bad Urach hat die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) eine Standortanalyse für die Notfallpraxis vorgenommen. Im Ergebnis hat sich gezeigt, dass die Fallzahlen deutlich rückläufig sind, die Inanspruchnahme der Notfallpraxis durch die Patienten ist nur noch in geringem Umfang gegeben.

KVBW: Weiterbetrieb ist nicht mehr sinnvoll

Durch den mit der Klinikschließung Ende April verbundenen Abbau der Infrastruktur des Klinikums ist die KVBW zum Schluss gekommen, dass ein Weiterbetrieb der Notfallpraxis nicht mehr sinnvoll ist. Damit wird die Notfallpraxis Bad Urach zum 30. Juni geschlossen.

Die Versorgung der Patienten bleibt laut KVBW jedoch weiterhin gewährleistet. Die Notfallpraxen am Albklinikum in Münsingen und am Klinikum Reutlingen stehen unverändert zur Verfügung. Zudem bleiben medizinisch notwendige Hausbesuche für bettlägerige Patienten im gleichen Umfang wie bisher aufrechterhalten. Patienten, die ärztliche Unterstützung außerhalb der Sprechstundenzeiten benötigen, die nicht warten kann, bis die Praxen der niedergelassenen Ärzte wieder öffnen, können ohne Anmeldung in die Notfallpraxis kommen.

Medizinische Hausbesuche anfordern

Über die kostenfreie Rufnummer 116117 können medizinische erforderliche Hausbesuche bei bettlägerigen Patienten angefragt werden. Für medizinische Notfälle, insbesondere bei Verdacht auf Herzinfarkt, Schlaganfall oder Bewusstseinseinschränkungen muss sofort der Rettungsdienst unter der 112 alarmiert werden.

Notfallpraxen in Reutlingen und Münsingen