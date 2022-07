Noch faucht die Hitze aus allen Ecken – doch sobald es wieder ein paar Grad kühler ist, wird es Schulkindern und Rathaus-Mitarbeitern in Dettingen auffallen: In Klassenzimmern und Amtsstuben ist es ein paar Grad kühler. Auch in Bädern und Hallen wird sich etwas tun. Und zwar nicht, weil die Erm...