Einen begehrteren Platz dürfte es dieser Tage in der Neugreuthschule nicht geben: Einmal am Lenkrad des Brodbeck-Baggers sitzen – das ist das erklärte Ziel der Schüler der 8 a und wohl auch vieler anderer. „Das macht richtig Spaß“, weiß Jan, der nicht nur von dem Baufahrzeug begeistert is...