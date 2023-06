Bubble Waffel, Grüner Apfel und Salz-Karamell: Mit 24 Eissorten in den Sommer

Neues Eiscafé La Dolce Vita in Dettingen

Nach längerer Pause hat in Dettingen wieder ein Eiscafé eröffnet: Im „La Dolce Vita“ goutieren Naschkatzen hausgemachte Leckereien. Was Claudio Seminara bietet und wie er sich im Winter behaupten will.