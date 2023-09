Die Wiese ist eine Augenweide – allerdings nicht jetzt im September, da sie abgemäht und etwas karg am Berghang liegt, sondern im Mai und im Juni, wenn die Wohlriechende Mücken-Händelwurz in strahlendem Lila, das Waldvöglein in nicht weniger auffälligem Pink und das Große und das Kleine Zwei...