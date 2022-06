Der Andrang in der Ortsmitte war groß am Samstagnachmittag. Dabei gab es außer einem Glas Sekt nichts umsonst. Trotzdem strömten die Glemser in Scharen vor das Rathaus, um dabei zu sein, wenn nach fast genau 30 Jahren der erste Lebensmittelladen mit einer Vollversorgung wieder seine Türen öffne...