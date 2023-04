Am Mittwochnachmittag (12.4) rollten auf der Miniaturgolfanlage in Metzingen die ersten Bälle. Einen davon versenkte Tizian mit zwei Schlägen ins Loch der zweiten Bahn. „Und das durch das Looping“, freut sich der Zehnjährige. Er ist in den Ferien zu Besuch bei seiner Großmutter Johanna in Re...