Eine Frau aus Notzingen (Kreis Esslingen) und ein Mann aus Metzingen sind am Montag in die Fänge dreister Telefonbetrüger geraten. Beide wurden gegen Mittag durch einen sogenannten Schockanruf in Angst und Schrecken versetzt, indem ihnen vorgegaukelt wurde, ein Angehöriger beziehungsweise ein Bekannter hätten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht. Um eine angeblich drohende Haftstrafe zu verhindern, forderte in der Folge ein selbsternannter Staatsanwalt telefonisch eine Kaution in fünfstelliger Höhe.

Geld und Schmuck übergeben

Aus Sorge leisteten beide Geschädigten den Anweisungen Folge, fuhren mit dem Geld sowie dem Schmuck nach Stuttgart und übergaben es gegen 15 Uhr in der Willi-Bleicher- beziehungsweise gegen 16.15 Uhr in der Reinsburgstraße an eine Komplizin des Anrufers. Wenig später bemerkten beide Geschädigten den Betrug und erstatteten Anzeige bei der Polizei.

So sieht die Abholerin aus

Von der Abholerin, bei der es sich möglicherweise um dieselbe Person handeln könnte, liegt folgende Personenbeschreibung vor: Sie soll etwa Ende 20, zwischen 1,60 und 1,70 Zentimeter groß und schlank sein. Sie hatte braune, glatte, schulterlange Haare, die sie möglicherweise zu einem Zopf gebunden hatte. Sie war mit einer weißen Leggings mit rosafarbenem Blumenmuster, einem rosafarbenen Oberteil, einer ärmellosen hellen Jacke und hellen Sportschuhen bekleidet. Zudem führte sie eine braune Einkaufstasche mit sich.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen unter der Telefonnummer (0711) 3 99 00 entgegen.