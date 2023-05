Noch unklar ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Bad Urach und Hengen ereignet hat. Ein 80-Jähriger war dort gegen 16.50 Uhr mit seiner Mercedes E-Klasse von Hengen in Richtung Grabenstetten unterwegs. An einer schmalen Unterführung fuhr er zunächst in Schrittgeschwindigkeit an drei entgegenkommenden Pkw vorbei, als er nach Ende der Unterführung zu weit nach rechts kam und den Bordstein streifte.

Aus noch ungeklärter Ursache setzte er seine Fahrt nach rechts auf dem Grünstreifen fort, bevor sein Mercedes nach etwa 25 Metern frontal gegen einen Baum krachte. Aufgrund der steilen Böschung kippte der Mercedes zunächst auf die linke Seite, bevor er dann auf der Fahrbahn, auf dem Dach zum Liegen kam. Während der Fahrer leicht verletzt wurde, erlitt sein.

Beide Insassen im Krankenhaus

87 Jahre alter Beifahrer schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Mercedes, an dem ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro entstanden war, wurde nachfolgend von einem Abschleppdienst geborgen. Zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr im Einsatz.