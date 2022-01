Die Verantwortlichen in Pflegeberufen stecken in der Bredouille. Einerseits dominiert die Angst vor der ansteckenden Omikron-Variante des Corona-Virus. Andererseits ziehen mehrwöchige Quarantänen und Isolationen wichtige Fachkräfte in systemrelevanten Branchen wie Krankenhäusern oder Seniorenhei...