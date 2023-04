Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagnachmittag, gegen 15.15 Uhr, zu einem Wohnhaus in der Neue Straße in Bad Urach ausgerückt, nachdem über Notruf eine Rauchentwicklung im Erdgeschoss gemeldet worden war. Nach derzeitigem Kenntnisstand war in der Küche des Gebäudes ein Feuer aus...