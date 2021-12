Leonard und die Geminiden sind in wenigen Tagen zu sehen. Was wie ein Bandname oder eine Kinderserie klingt, sind in Wahrheit Himmelskörper, die am frühen Sonntag- und Dienstagmorgen zu sehen sind. „Die Perseiden sind bekannter, aber die Geminiden sind der beste Sternschnuppenstrom“, sagt Till...