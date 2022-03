Endstation Grenze – und das mitten in der Nacht. Bis an den äußersten Zipfel Rumäniens hat es der Bus mit 13 Waisenkindern und zwei Ehepaaren in der Nacht auf Donnerstag geschafft. Dann geht nichts mehr. Die ungarischen Grenzposten verweigern der Gruppe zunächst die Durchreise durch ihr Land. ...