Viele Monate, ja eigentlich fast zwei Jahre lang, war der Kundenstrom versiegt. Die Pandemie hat Kathrin Bindemann und Eberhard Benz arg zugesetzt – so sehr, dass sie Anfang 2022 ernsthaft darüber nachdenken mussten, ihr Keramikatelier am Lindenplatz zu schließen. Damals, als wir in unserer Zeit...