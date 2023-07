Unbarmherzig knallt die Sonne an diesem Samstagnachmittag auf das Getreidefeld am Böhringer Ortsausgang. Es ist einer dieser Julitage, an denen keiner freiwillig in der Mittagshitze das Haus verlässt – schon gar nicht, um einen der heißesten Jobs überhaupt zu erledigen: Mähdreschen.

Der Böhri...