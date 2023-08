Beate ist eine kräftige Frau mit raspelkurzen graumelierten Haaren und einem offenen, neugierigen Blick auf ihre Umwelt. An diesem warmen Nachmittag sitzt sie in einem der Kunst-Ateliers im Living Museum Alb in Münsingen-Buttenhausen. Auf dem Tisch vor ihr liegt ein aus Pappmaché geformter Kopf. ...