Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung fahndet das Polizeirevier Metzingen nach drei Unbekannten nach einer Auseinandersetzung, die es am Donnerstagabend an der Zughaltestelle in der Rebenstraße gegeben haben soll.

Bedrängten Mädchen beigestanden

Laut Polizei war ein 23-Jähriger gegen 22.20 Uhr mit den drei unbekannten Männern und zwei Mädchen aus dem Zug von Metzingen kommend an der Haltestelle ausgestiegen. Dabei hatte er mitbekommen, wie das Trio offenbar die Mädchen belästigte und bedrängte. Er ging dazwischen. Bei den nachfolgenden Handgreiflichkeiten wurde er so schwer verletzt, dass er von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden mussten.

Angreifer sind geflüchtet

Beim Eintreffen der Polizei waren die Angreifer geflüchtet, und auch die Mädchen hatten sich entfernt. Die Unbekannten sollen zwischen 21 und 28 Jahre alt gewesen sein. Einer soll mit einem roten Pullover, ein weiterer mit einem weißen T-Shirt und Jeanshosen bekleidet sein. Vom Dritten liegt keine Beschreibung vor. Ein Mädchen soll etwa 14 bis 17 Jahre alt sein. Sie hatte schwarze Haare und trug eine weiße Bluse und blaue Jeans. Ihre Begleiterin wird als etwa 17 bis 18 Jahre alt und mit braunen Haaren beschrieben. Sie hatte eine weiße Winterjacke und schwarze Jeans getragen.

Polizei sucht Zeugen

Mehrere Personen sollen den Vorfall beobachtet haben, weshalb sich die Ermittler Hinweise von Zeugen erhoffen. Zudem werden auch die beiden Mädchen gebeten, sich als Zeugen beim Polizeirevier Metzingen, Telefon (07123) 92 40. zu melden.