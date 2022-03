Das Flackern beim Einschalten des Lichts hat in absehbarer Zeit ein Ende. Es ist typisch für Leuchtstoffröhren, im Volksmund gerne als Neon-Röhre bezeichnet, was freilich falsch ist. Neon als Leuchtmittel gibt es allenfalls noch an fragwürdigen Lichtreklamen noch fragwürdigerer Etablissements, ...