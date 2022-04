Für die beiden Mieter, die am Dienstag endgültig in ihre neue Wohnung in der Neuhäuser Bergstraße einziehen wollten, hätte es kaum schlimmer kommen können, denn in der Nacht zuvor brannte ihr neues Zuhause komplett aus. Laut Polizei war das Feuer kurz nach dem Anschalten eines Gefrierschranks ...