Seit sage und schreibe 59 Jahren besitzt Ex-Kanzler Gerhard Schröder ein SPD-Parteibuch. Und es sieht ganz so aus, also ob er auch die 60-jährige Mitgliedschaft erreicht. Denn das Parteiordnungsverfahren, das einen Ausschluss aus der Partei zum Ziel hatte, wurde vom Schiedsgericht in erster Instan...