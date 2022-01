„Lange habe ich mir überlegt, ob ich mit dieser Sache an die Öffentlichkeit gehen soll“, schrieb Florian Bauer in einem Schreiben an seine Gemeinde. Was folgte, war ein Schreiben, das schockiert. Der St. Johanner Bürgermeister wurde in einem Drohbrief beleidigt und mit dem Tode bedroht. Seine...