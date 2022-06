Im Rahmen einer Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung sind Polizeibeamte des Polizeireviers Kirchheim/Teck mit einem Pflasterstein beworfen worden. Am Sonntagmorgen gegen 1.15 Uhr war eine Streifenwagenbesatzung in der Bissinger Straße in Weilheim tätig und nahm eine Beleidigungsanzeige auf. Hierbei ...