Was ist das Geheimnis eines langen Lebens? Viele Male hat Else Röhm diese Frage beantworten müssen. Wer wird schon 104 Jahre alt – so, wie die Stern-Wirtin. Hochbetagt ist die Grande-Dame der Dettinger Gastro-Szene vor rund drei Jahren gestorben. Zuvor hatte sie allen, die nach ihrem persönlich...