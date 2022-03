Ein 33 Jahre alter Mann ist am frühen Sonntagmorgen in einer Sportsbar in Nürtingen von zwei Männern angegriffen worden. Um weiteren Schlägen zu entgehen, flüchtete der Mann aus der Gaststätte und rief die Polizei. Wie sich herausstellte, hatte er Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten, wes...