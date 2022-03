Ein älterer Autofahrer musste nach der Verursachung eines Verkehrsunfalls am Donnerstagmittag seinen Führerschein abgeben. Der Senior war mit seinem Wagen gegen 13.30 Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Einmündung Hermann-Löns-Straße musste ein 22-Jähriger mi...