Das erste Eiscafé in Metzingen hat bereits geöffnet. Weil es Seniorchefin Elia Piazza nach der Schließzeit Ende Oktober bereits im Januar in den Fingern juckt: Sie muss einfach etwas tun, also endet die Winterpause lange bevor es draußen wieder warm wird. Doch jetzt, mit den ersten wärmenden So...