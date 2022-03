Am Mittwoch, 30. März, hat Matthias Winter seinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister Römersteins. Bis dahin möchte der 42-Jährige seine Gemeinde noch würdig vertreten. Doch von dem Moment an, in dem er Bürgermeister a. D. ist, werde er in Römerstein nicht mehr „stattfinden“, erzählt W...