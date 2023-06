Wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt der Polizeiposten Nürtingen-Rossdorf gegen einen 32-Jährigen.

Psychischer Ausnahmezustand?

Der Mann, der sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, hatte am Donnerstagvormittag in der Neuffener Straße plötzlich Passanten beschimpft, angegriffen, bespuckt und eine Frau an den Haaren gezogen. Dabei soll er ihr auch ihr Tablet aus der Hand geschlagen und beschädigt haben.

Zeugen greifen ein

Erst als Zeugen eingriffen und der Frau zu Hilfe kamen, entfernte er sich. Er konnte wenig später im Verlauf einer sofort eingeleiteten Fahndung von der Polizei angetroffen und in Gewahrsam genommen werden. Der Mann wurde anschließend in eine Fachklinik eingeliefert. Ernsthaft verletzt wurde laut Polizei bei dem Vorfall nach derzeitigem Kenntnisstand niemand.