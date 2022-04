Dass es in einer Shisha-Bar qualmt, liegt im Sinne des Erfinders. Am Freitag, kurz vor 12 Uhr, hat es allerdings ungewollt geraucht: Anzünder haben Feuer gefangen, sodass die Betreiber der Bar an der Ecke Ulmer Straße/Eisenbahnstraße die Feuerwehr alarmieren mussten.

24 Feuerwehrleute im Einsatz

