Im Papierlager der Metzinger Firma Alba Neckar-Alb in der Ziegeleistraße ist am Donnerstagvormittag ein Brand ausgebrochen. Das Lager fasst etwa 500 Kubikmeter Papier, sagt Metzingens Feuerwehrkommandant Hartmut Holder. Davon seien etwa fünf Kubikmeter in Brand geraten. Entsprechend groß sei die ...