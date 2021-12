Das Team der Familien- und Jugendberatung im Ermstal ist froh über die neuen Räume im Dettinger Uhlandzentrum: Am 15. November war es so weit, da zogen die insgesamt sechs Fachkräfte und zwei Teamassistentinnen aus der Bahnhofstraße an den Rathausplatz in das ehemalige Schulgebäude. „Das komm...