Eine 29-Jährige ist am Sonntagabend in Neckartailfingen am Aileswasensee von einem Exhibitionisten belästigt worden. Die Frau hielt sich gegen 20.20 Uhr außerhalb des FKK-Bereichs am Ufer auf der gegenüberliegenden Seite des Kiosks auf, als sich ein mit T-Shirt bekleideter Mann mit erigiertem Ge...