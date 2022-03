Zu einem Kellerbrand sind die Rettungskräfte in der Nacht von Samstag auf Sonntag nach Esslingen in die Kolpingstraße ausgerückt. Gegen Mitternacht wurde der Rettungsleitstelle Rauch in einem Wohnkomplex gemeldet.

Als die Rettungskräfte an der Örtlichkeit ankamen, trat bereits starker Rauch aus ...