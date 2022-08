Wie die Polizei mitteilt, ist ein Großaufgebot an Feuerwehr und Rettungskräften am Mittwoch kurz nach 5 Uhr zu einem Dachstuhlbrand an einem Mehrfamilienhaus in der Esslinger Innenstadt ausgrückt. Ort des Geschehens: ein historisches Fachwerkhaus in der Straße Untere Beutau. Die Flammen hatten sich dort von einem Balkon rasch auf den gesamten Dachstuhl ausgeweitet. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass sich der Brand auf umliegende Gebäude ausbreitete.

Vier Personen werden bei Brand leicht verletzt

Vier Bewohner, zwei Frauen im Alter von 39 und 75 Jahren sowie zwei 40 und 85 Jahre alte Männer zogen sich bei dem Brand leichte Verletzungen zu. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt und in eine Klinik gebracht. Sechs Bewohner mussten die umliegenden Gebäude vorsorglich verlassen. Während des Einsatzes wurde die Örtlichkeit großräumig abgesperrt und der Verkehr umgeleitet. Die Absperrmaßnahmen wurden gegen 8 Uhr wieder aufgehoben.

Die Feuerwehr war mit etwa 70 Einsatzkräften und 15 Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit zahlreichen Einsatzkräften ausgerückt, um verletzte und evakuierte Personen zu versorgen. Außerdem kamen Vertreter des Stromversorgers und der Stadtwerke hinzu. Kriminaltechniker werden im Laufe des Tages die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufnehmen. An dem historischen Gebäude ist ersten Schätzungen nach ein Schaden in Höhe von rund 500.000 Euro entstanden, es ist derzeit unbewohnbar.