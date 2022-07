Der Ermstalmarathon ist zurück. Nach coronabedingter Pause sind am Sonntag annähernd 1500 Frauen, Männer und Jugendliche in den Disziplinen Marathon, Halbmarathon, zehn Kilometer, Walking und Nordic Walking an den Start gegangen. Während die Zehn-Kilometer-Distanz von Bad Urach aus in Richtung M...