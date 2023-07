Das unkontrollierte Ausströmen einer defekten Gasflasche rief am Sonntagnachmittag kurz nach 14 Uhr zahlreiche Rettungskräfte auf den Plan. Nachdem ein Notruf aus einer Werkstatt in Gönningen auf der Integrierten Leitstelle in Reutlingen einging, rückten umgehend die Abteilungen Freiwillige Feue...