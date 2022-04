Am Wochenende ist in ein Café in der Kirchstraße in Bad Urach eingebrochen worden. Über ein gekipptes Toilettenfenster gelangten in der Zeit zwischen Sonntag, 2.15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, mehrere bislang unbekannte Täter ins Innere des Cafés.

Ersten Erkenntnissen zufolge erbeuteten die ...