Bislang Unbekannte sind am Samstag in der Zeit zwischen 11 und 20.30 Uhr gewaltsam in ein Wohnhaus in der Paulinenstraße eingedrungen.

Balkontüre aufgehebelt

Die Einbrecher hebelten eine Balkontüre in dem Zweifamilienhaus auf und gelangten so in das Gebäude. Im Inneren wurden eine Tasche, ein Koffer und die Schublade einer Wohnwand durchsucht. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Geringer Geldbetrag entwendet

Zu einem weiteren Einbruch ist es in der Zeit von Freitag, 19.00 Uhr bis Samstag, 20.15 Uhr in einen Gewerberaum in der Ulmer Straße gekommen. Hier verschafften sich die Täter ebenfalls durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontüre Zutritt in das Gebäude. Es wurden ein Schlüssel und ein geringer Bargeldbetrag entwendet. An der Balkontüre entstand geringer Sachschaden. Ob ein Tatzusammenhang zwischen beiden Einbrüchen besteht, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen der Polizei.