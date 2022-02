Geimpft, genesen oder getestet? An der Frage kam keiner vorbei, der am Freitagnachmittag in der Metzinger Stadthalle Blut spenden wollte. Und ohne nagelneue FFP2-Maske, die der DRK-Ortsverein den Leuten spendierte, ging auch nichts. Schon vor Omikron waren die Sicherheitsstandards bei den Terminen e...