Wegen eines ungewöhnlichen Übergriffs ermittelt das Polizeirevier Tübingen nach einem Vorfall von Freitagabend in der Tübinger Innenstadt. Gegen 19.15 Uhr wartete eine 29-jährige Fahrradfahrerin an der Kreuzung Karlstraße/Poststraße verkehrsbedingt an einer roten Fußgängerampel.

Von hinten a...