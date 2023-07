In ein Vereinsheim in der Großbettlinger Straße in Bempflingen ist in der Nacht zum Freitag eingebrochen worden, wie die Polizei mitteilt. In der Zeit von Donnerstag, 23 Uhr, bis Freitag, 8 Uhr, verschaffte sich die Täterschaft über eine Eingangstür gewaltsam Zugang zum Inneren des Gebäudes sowie zu einem davor befindlichen Container. Die Einbrecher konnten nicht nur Bargeld erbeuten, sie sorgten bei ihrer Tat auch für einen Sachschaden von zirka 2500 Euro. Das Polizeirevier Nürtingen hat die Ermittlungen aufgenommen.