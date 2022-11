Mehrere Sportler sind am Dienstag während eines Fußballspiels auf dem Sportgelände in der Bruckenwiese bestohlen worden. Zwischen 11 und 14.30 Uhr schlich ein noch unbekannter Dieb in die Umkleidekabine der Gastmannschaft.

Bargeld aus Autos gestohlen

Aus den dort aufgehängten Kleidungsstücken entwendete der Unbekannte anschließend drei Fahrzeugschlüssel. Die dazugehörigen, auf dem dortigen Parkplatz abgestellten Wagen durchsuchte der Täter ebenfalls und entwendete daraus Bargeld. Anschließend ließ er die Fahrzeugschlüssel auf dem Parkplatz zurück und flüchtete.

Polizei Metzingen ermittelt

Das Polizeirevier Metzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (0 71 23) 92 40 um Zeugenhinweise.