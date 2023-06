Während sich in diesem Juni die Temperaturen in schwindelerregende Höhen schrauben, dürfte es den Verwaltungsmenschen drinnen in ihren Rathäusern noch aus ganz anderen Gründen den Schweiß auf die Stirn treiben. Denn nicht nur der Sommerstart ist hitzig, auch das Thema Wärmeplanung ist ein hei...