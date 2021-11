In den Reihen der Grünen wurde bis zum späten Abend hart gerungen, am Ende aber schlug das Pendel zugunsten des Realos Cem Özdemir aus. Sollten die Parteimitglieder in der zehn Tage dauernden Urabstimmung dem Koalitionsvertrag und dem grünen Personaltableau zur Bildung der kommenden Bundesregier...