Am frühen Samstagmorgen ist gegen 2 Uhr ein Holzstapel in der Rüderner Straße in Brand geraten. Die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften ausrückte, konnte das auf einer Fläche von zwe mal zwei Meter brennende Holz rasch ablöschen. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen wegen Verdacht der Brandstiftung aufgenommen.