Eine Gartenhütte auf einem Areal der Baumschule Handel am Wippberg in Metzingen brennt. Derzeit kreist ein Polizeihubschrauber über dem Gelände, denn, so der Verdacht, es könnte sich um jenen Täter handeln, der seit Wochen in der Region für Unheil sorgt. Ein Brandstifter, vielleicht auch mehre...