Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Montagmorgen, dem 19.09.22, gegen 7.45 Uhr mit zahlreichen Fahrzeugen und Einsatzkräften zu einem Küchenbrand in einer Pizzeria in der Straße Auwiesen ausgerückt.

Auwiesen: Großeinsatz der Feuerwehr

Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 45 Fe...