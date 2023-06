Am späten Mittwochabend (14.06.) hat es in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Metzingen angefangen zu brennen. Das bestätigt ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen. Gegen 21 Uhr meldete die Bewohnerin einer Wohnung, dass es in ihrer Küche brennt. Sofort rückten Feuerwehr und Rettungskräfte zu dem Haus aus. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer rasch löschen, dennoch entstand ein Schaden von mindestens 100.000 Euro. Zwei Personen wurden mit Rauchverletzungen außerdem ins Krankenhaus gebracht. Schwerer verletzt wurde niemand.

„Das Feuer hat sich zwar auf die Küche beschränkt, der Rauchschaden im Gebäude ist allerdings immens“, sagte Einsatzleiter Andreas Merz nach den Löscharbeiten. Die Personen seien beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb des Hauses gewesen.

Rund 75 Einsatzkräfte vor Ort

Zwischenzeitig war die Feuerwehr mit 12 Fahrzeugen und insgesamt 52 Einsatzkräften vor Ort. Der Rettungsdienst mit weiteren 22 Helferinnen und Helfern. Wie es zu dem Brand in der Wohnung kam, ist bisher noch unklar.