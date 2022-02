Am Sonntagvormittag ging um 10.06 Uhr ein Notruf über die 112 bei der Leitstelle in Esslingen ein. Gemeldet wurde ein Brand im Kohlberger Gewerbegebiet Erscheck. Vor Ort fand die Feuerwehr dann tatsächlich in der Philipp-Jakob-Manz-Straße einen metallverarbeitenden Betrieb vor, aus dem es stark h...