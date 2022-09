In einem Wohnmobil im Grafenberger Industriegebiet hat sich am heutigen Montag, 19. September, ein Brand entwickelt. Wie die Polizei in Reutlingen mitteilt, ging der Alarm bei der Feuerwehr um 15.30 Uhr ein, worauf sich ein Grafenberger Löschtrupp umgehend auf den Weg in die Werner-von-Siemens-Straße machte.

Auch der Hänger beschädigt